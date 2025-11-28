Intelligenza artificiale a scuola il 73% degli studenti usa ChatGPT | serve uso consapevole

All'Istituto degli Innocenti di Firenze si svolge fino al 29 novembre il congresso "Educazione e creazione di valore nell'era digitale: competenze per un umanesimo trasformativo".

A Pordenone i presidi della associazione ANP discutono di intelligenza artificiale nella scuola.

Può l'intelligenza artificiale essere davvero creativa? Lo studioso inglese interviene ad ARTis, a Vicenza. E spiega perché l'algoritmo non sostituirà l'artista.

Intelligenza artificiale? Bramati: "Sì, ma la scuola deve formare cittadini pensanti". INTERVISTA - Il docente di lettere: "Serve una nuova alfabetizzazione digitale, ma senza smarrire la missione educativa.

Linee guida del MiM sull'intelligenza artificiale a scuola presentate al Job&Orienta di Verona: "Utilizzo etico e consapevole" - La seconda giornata del Job&Orienta di Verona ha ospitato la presentazione delle Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, elaborate dal Ministero del

Job&Orienta, presentate le linee guida sull'IA a scuola: un punto di riferimento per docenti e dirigenti - La presentazione delle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche da parte del ministero dell'Istruzione e del Merito ha rappresentato un momento crucia