Inquinamento dell' aria | Pordenone maglia nera in regione per la concentrazione di polveri sottili

Pordenone si conferma come la città più inquinata in regione per le polveri sottili. I livelli di particolato restano alti, anche se si registra un lieve miglioramento rispetto agli scorsi mesi. Legambiente invita a fare di più: basta che le misure siano insufficienti, la situazione non cambia. La regione ha bisogno di interventi più incisivi per ridurre le polveri e migliorare la qualità dell’aria.

La situazione è in lieve miglioramento, ma per invertire la rotta serve fare di più. È questo il monito di Legambiente, che ha redatto, come ogni anno, il report sulla qualità dell'aria nelle città italiane. Al momento solo 13 centri urbani sono fuorilegge, e tra questi nessuno è in Friuli.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

A Bergamo, come in altre province di Lombardia, sono stati superati i limiti giornalieri di polveri sottili (PM10) per due giorni consecutivi, secondo i dati di Arpa Lombardia del 14 gennaio.

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

