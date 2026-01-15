Qualità dell’aria polveri sottili sopra la media | a Bergamo scattano le misure antinquinamento

A Bergamo, come in altre province di Lombardia, sono stati superati i limiti giornalieri di polveri sottili (PM10) per due giorni consecutivi, secondo i dati di Arpa Lombardia del 14 gennaio. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare la qualità dell’aria e di adottare misure per ridurre l’inquinamento atmosferico. È essenziale mantenere alta l’attenzione su questi indicatori per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Bergamo. I dati registrati da Arpa Lombardia di mercoledì 14 gennaio, hanno certificato il superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti, si attivano, da domani, venerdì 16 gennaio, le misure temporanee antinquinamento di primo livello in queste province. Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 5613 del 12 gennaio 2026, in tutti i Comuni delle province interessate saranno in vigore il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto (ad esclusione dei falò e dei fuochi rituali che si svolgono in occasione di manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art.

