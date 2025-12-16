Aria inquinata i sindaci corrono ai ripari dopo l' allerta dell' Arpac per le polveri sottili

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

I sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, corrono ai ripari dopo l'allarme dell'Arpac sulla qualità dell'aria, con il superamento della concentrazione di polveri sottili Pm10. Secondo quanto si apprende dai bollettini sulla qualità dell'aria, quasi.

