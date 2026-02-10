Innovazione motori e ambiente | la nuova F1 raccontata dalla Racing Bulls

La Formula 1 si prepara a tornare in pista con grandi novità. Mercoledì 25 febbraio, al Teatro Masini, si terrà un evento dedicato alle innovazioni previste per la stagione 2026. Si parlerà di motori, regole nuove e di come il mondo delle corse sta cambiando, portando il pubblico nel cuore delle novità.

La Formula 1, ormai prossima al ritorno alle gare, sta cambiando volto. Per raccontarne le novità previste per la stagione 2026, mercoledì 25 febbraio il Teatro Masini ospiterà un talk che porta i motori, le innovazioni e le nuove regole direttamente al pubblico.

L’Autodromo di Imola si prepara alla nuova stagione con Racing Bulls già in azione e altri team di Formula 1 attesi presto in pista per i test pre-stagionali.

Red Bull Racing ha svelato a Detroit la livrea che utilizzerà nella stagione 2026 del Campionato Mondiale di Formula 1.

PRESENTAZIONE RED BULL F1 e RACING BULL | CI (ri)SIAMO

Argomenti discussi: Gli istituti agrari: il motore verde dell’economia italiana tra innovazione, sostenibilità, etnobotanica, benessere ed economia di territorio; Innovazione, futuro e ambiente: la nuova F1 raccontata dalla Racing Bulls a Faenza; Scilm: una traiettoria trasparente; Al via Fs Engineering, motore dell'innovazione per le opere in Italia e nel mondo.

Lepas punta su innovazione e responsabilità ambientaleProcessi produttivi ed economia circolare sono al centro della visione di mobilità sostenibile per Lepas, marchio a nuova energia del Gruppo Chery, che integra innovazione tecnologica e responsabilità ... ansa.it

Innovazione, futuro e ambiente: la nuova F1 raccontata dalla Racing Bulls a FaenzaLa Formula 1, ormai prossima al ritorno alle gare, sta cambiando volto e anche la città di Faenza sarà protagonista di questa rivoluzione. Per raccontarne le novità previste per la stagione 2026, merc ... ravennawebtv.it

Racing Bulls F1 Talk – Da Faenza verso il futuro Mercoledì 25 febbraio – ore 20.30 Teatro Masini, Faenza La scuderia Visa Cash App RB Racing Bulls porta i motori fuori dai circuiti per raccontare al pubblico come evolveranno monoposto, motori e - facebook.com facebook

#F1 | I nuovi regolamenti 2026 toccano ogni area della vettura: vi raccontiamo assieme al Chief Designer di Racing Bulls le novità aerodinamiche e tecniche x.com