f1 red bull e racing bulls presentano il 2026 in casa ford

Red Bull Racing ha svelato a Detroit la livrea che utilizzerà nella stagione 2026 del Campionato Mondiale di Formula 1. La presentazione, avvenuta presso la sede Ford in Michigan, segna un importante passo nel percorso tecnico e strategico del team. La nuova livrea riflette l’evoluzione del progetto, mantenendo l’equilibrio tra innovazione e tradizione, in linea con gli obiettivi di competitività della squadra.

Red Bull Racing ha presentato in Michigan in quel di Detroit la propria livrea che userà nella stagione 2026 del Mondiale F1. La monoposto è stata svelata a casa di Ford Racing, marchio pronto per lottare insieme a Red Bull Powertrains ed alla compagine austriaca per il Mondiale che inizierà a marzo dall’Australia a Melbourne. Max Verstappen, in azione con il n. 3 e non più con il n. 1, si prepara per condividere il box con Isack Hadjar, francese che prende il posto di Yuki Tsunoda. L’obiettivo è chiaro: tornare ad imporsi sulla concorrenza dopo aver ceduto entrambi i trofei della massima formula a McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

