Innovazione e trasferimento tecnologico | parte a Unipa il percorso Inspire per i dottorandi

Questa mattina all’Università di Palermo è partito il nuovo percorso Inspire, un progetto che coinvolge i dottorandi. L’obiettivo è aiutarli a capire meglio come trasformare le idee di ricerca in prodotti e imprese. L’ateneo ha stretto una collaborazione con Bi-Rex, puntando a rafforzare le competenze degli studenti sui temi dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Il percorso si rivolge a chi vuole mettere in pratica le proprie scoperte e sviluppare nuove imprese.

Ha preso il via all'Università di Palermo il percorso Inspire, realizzato dall'Ateneo in collaborazione con Bi-Rex, con l'obiettivo di rafforzare le competenze dei dottorandi sui temi dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'imprenditorialità della ricerca."Inspire nasce per offrire.

