Reti per il trasferimento tecnologico chiuso il bando Presentati 9 progetti per 5,4 milioni d' investimenti

La Regione Marche ha chiuso il bando “Reti per il trasferimento tecnologico” il 30 gennaio 2026. Sono stati presentati nove progetti, per un totale di 5,4 milioni di euro di investimenti. L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra ricerca e imprese, aiutando le aziende a intraprendere le transizioni digitale ed ecologica.

Secondo l'assessore regionale Giacomo Bugaro: «La grande partecipazione, la qualità dei progetti presentati e il coinvolgimento di oltre cento imprese dimostrano quanto il tutto sia strategico» ANCONA – Si è chiuso il 30 gennaio 2026 il bando regionale “Reti per il trasferimento tecnologico”. Si tratta di uno degli strumenti con cui la Regione Marche punta a rafforzare il legame tra ricerca e imprese e ad accompagnare il sistema produttivo nelle transizioni digitale ed ecologica. “La chiusura del bando “Reti per il trasferimento tecnologico” conferma la vitalità e la maturità dell’ecosistema dell’innovazione marchigiano - dichiara l’assessore alle Attività produttive Giacomo Bugaro -.🔗 Leggi su Anconatoday.it

