Centro studi Federico II rinnovati i vertici | rieletto presidente Giuseppe Di Franco

Il Centro studi Federico II ha rinnovato i suoi organi sociali per il 2026 durante l’ultima riunione del consiglio direttivo, confermando Giuseppe Di Franco come presidente. La decisione riflette l’apprezzamento per la sua dedizione, visione strategica e contributo fondamentale allo sviluppo del centro studi.

Rinnovo degli organi sociali del centro studi Federico II per l’anno 2026 nel corso dell’ultima riunione del consiglio direttivo, che ha deliberato la riconferma di Giuseppe Di Franco alla carica di presidente, riconoscendone la dedizione, la visione progettuale e il contributo determinante allo. Palermotoday.it

Continuità e visione: Di Franco e Palmerini guideranno il 2026 del Centro Studi Federico II - Rinnovo degli organi sociali del Centro Studi Federico II per l’anno 2026 nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo, che ha deliberato la riconferma di Giuseppe Di Franco alla carica di P ... msn.com

La Federico II apre centro internazionale medicina riproduttiva - Un Centro di livello internazionale per aiutare tutte le coppie che, per diverse cause, non riescono ad avere figli. ansa.it

Il Centro Studi Internazionali (CeSI) amplia il proprio team e seleziona una figura di Responsabile Comunicazione con esperienza nel settore media, digital e comunicazione istituzionale. Il ruolo è part-time, con possibili aumenti temporanei del monte ore in o - facebook.com facebook

?? Mancano quattro giorni alla presentazione del report "Scenario competitivo, ESG e innovazione strategica nelle medie imprese del Mezzogiorno", realizzato da Area Studi @mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e @unioncamere. Vi aspettiamo a Mater x.com