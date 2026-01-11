Inter Napoli Chivu ha sciolto i dubbi in difesa e a centrocampo | tocca a loro due nel big match di San Siro

Cristian Chivu ha chiarito le scelte di formazione per il prossimo big match tra Inter e Napoli. In difesa, Bisseck è stato preferito ad Acerbi, mentre a centrocampo toccherà a Zielinski. La decisione riflette l’analisi delle ultime prestazioni e la strategia per affrontare al meglio questa importante sfida.

Inter News 24 Inter Napoli, Cristian Chivu ha sciolto le riserve: in difesa Bisseck vince il ballottaggio con Acerbi, a centrocampo tocca a Zielinski. A San Siro scocca l'ora del big match: questa sera alle 20:45 va in scena Inter-Napoli, una sfida che profuma di Scudetto. Con i nerazzurri attualmente a quota 39 punti e il Napoli a 37, il confronto diretto potrebbe segnare il primo vero strappo della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, puntando sulla continuità e sulla freschezza atletica.

