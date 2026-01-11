Inter Napoli Chivu ha sciolto i dubbi in difesa e a centrocampo | tocca a loro due nel big match di San Siro
Cristian Chivu ha chiarito le scelte di formazione per il prossimo big match tra Inter e Napoli. In difesa, Bisseck è stato preferito ad Acerbi, mentre a centrocampo toccherà a Zielinski. La decisione riflette l’analisi delle ultime prestazioni e la strategia per affrontare al meglio questa importante sfida.
Inter News 24 Inter Napoli, Cristian Chivu ha sciolto le riserve: in difesa Bisseck vince il ballottaggio con Acerbi, a centrocampo tocca a Zielinski. A San Siro scocca l’ora del big match: questa sera alle 20:45 va in scena Inter-Napoli, una sfida che profuma di Scudetto. Con i nerazzurri attualmente a quota 39 punti e il Napoli a 37, il confronto diretto potrebbe segnare il primo vero strappo della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione, puntando sulla continuità e sulla freschezza atletica. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Inter Napoli, notte della verità a San Siro: Chivu cerca a fuga! Ecco dove si deciderà il big match
Leggi anche: Inter Napoli, Chivu con le idee chiare per il big match di San Siro. Le ultime
Verso Inter-Napoli, la conferenza stampa di Chivu LIVE; Chivu: Conte è un vincente e si è evoluto, lo stimo. Noi giovani abbiamo da imparare; Inter-Napoli, sabato la conferenza stampa di Chivu; Chivu su Inter-Napoli: «Conte è un vincente, lo stimo. La pressione? Ce l'abbiamo entrambi. Noi migliorati, siamo allenati anche alle ingiustizie».
Inter-Napoli, Chivu ha un ‘nuovo’ titolare. C’è un KO pesante - Napoli, sfida scudetto in programma domani sera a San Siro: le possibili scelte di Chivu e Conte ... calciomercato.it
Alla vigilia di Inter-Napoli, Cristian Chivu sorprende tutti e spegne il duello mediatico: “Non esiste il confronto con Antonio Conte” https://fanpa.ge/TEjFN - facebook.com facebook
#InterNapoli, le probabili formazioni del match di #SerieA #SkySport #SkySerieA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.