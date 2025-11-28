Abusi tra le mura domestiche | Violentava la figlia della compagna mentre era nella sua cameretta

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abusi sessuali reiterati sulla figlia minorenne della compagna, all'epoca 17enne. Con quest'accusa un 58enne di Castrignano de’ Greci (Lecce) è stato condannato a 8 anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Gli abusi in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

abusi mura domestiche violentavaI dati della violenza sulle donne. Crescono gli abusi dentro le mura domestiche - Verisure, realizzato col contributo del Viminale: 28. Secondo huffingtonpost.it

Abusi e femminicidi, quando le mura domestiche diventano prigioni: il report stilato dalla Regione sulla violenza di genere - ANCONA Le donne marchigiane non devono abbassare la guardia, neanche quando gli indicatori sembrano indicare il contrario. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Abusi Mura Domestiche Violentava