Aggredisce la moglie armato di coltello davanti ai figli | la vicina di casa fa da scudo e le salva la vita

Un episodio di violenza domestica si è verificato recentemente in una abitazione, quando un uomo ha aggredito la moglie armato di coltello davanti ai figli. La vicina di casa, intervenendo prontamente, ha cercato di proteggere la donna e di distogliere l'aggressore, contribuendo a scongiurare conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia l'importanza di un intervento tempestivo e della solidarietà tra vicini.

