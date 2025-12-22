Aggredisce la moglie armato di coltello davanti ai figli | la vicina di casa fa da scudo e le salva la vita
Un episodio di violenza domestica si è verificato recentemente in una abitazione, quando un uomo ha aggredito la moglie armato di coltello davanti ai figli. La vicina di casa, intervenendo prontamente, ha cercato di proteggere la donna e di distogliere l'aggressore, contribuendo a scongiurare conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia l'importanza di un intervento tempestivo e della solidarietà tra vicini.
Ha fatto scattare l'allarme, poi ha fatto da scudo alla vicina mentre il marito provava ad accoltellarla.: è rimasta ferita a una mano, ma le ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
