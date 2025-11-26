Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con uno spettacolo teatrale

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025

Il Comune di Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con un percorso teatrale indietro nei secoli. Sabato 29 novembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di Corsalone ospiterà lo spettacolo “Tutte le donne del Granduca” che metterà in scena la storia di Leopoldo II d’Asburgo-Lorena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

