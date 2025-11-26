Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con uno spettacolo teatrale
Il Comune di Chiusi della Verna celebra la Festa della Toscana con un percorso teatrale indietro nei secoli. Sabato 29 novembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di Corsalone ospiterà lo spettacolo “Tutte le donne del Granduca” che metterà in scena la storia di Leopoldo II d’Asburgo-Lorena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
CHIUSI DELLA VERNA-ORTIGNANO RAGGIOLO. DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE .LOCKER A "KM0" :EMME ANTINCENDI DEL CORSALONE E MINICONF DI ORTIGNANO PER RITIRARE SPECIALITA' FRESCHE LOCALI DIRETTAMENTE SUL L - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.8 ore 21:28 IT del 02-11-2025 a 2 km NW Chiusi della Verna (AR) Prof= 7.1 Km #INGV_44586992 Vai su X
L’Apericiccia torna a Chiusi della Verna: carne illimitata e festa nel bosco con il Circo Nero - L’11ª edizione della storica festa della squadra di calcio Chiusi Verna 2005 unisce oltre 100 volontari, griglia no stop, animazione per famiglie, dj Jamis reduce da Tomorrowland e il debutto del ... Riporta lanazione.it
Chiusi della Verna, torna l’Apericiccia con carne per tutti e festa nel bosco - Il 9 agosto l'11esima edizione della festa della squadra di calcio Chiusi Verna 2005 che unisce oltre 100 volontari, griglia no stop, animazione per famiglie, dj Jamis reduce da Tomorrowland e il ... Si legge su lanazione.it
Concerti Chiusi della Verna 2025/2026 - Calendario concerti 2025/2026 a Chiusi della Verna: di seguito trovi l’elenco dei prossimi concerti ed eventi in programma a Chiusi della Verna. Riporta rockol.it