L’Anpi sezione di Vasto e la consulta giovanile di Vasto presentano

L’Anpi sezione di Vasto e la consulta giovanile di Vasto organizzano la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, pubblicato da Fazi Editore, una raccolta di poesie che restituisce voce, memoria e umanità alle donne e agli uomini della Striscia di Gazaattraverso la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il loro grido è la mia voce, versi di giovani poeti palestinesi - 144, EURO 12) Trentadue poesie di dieci giovani poeti palestinesi, in gran parte scritte a Gaza dopo la reazione israeliana al ... ansa.it

Aa.Vv., Il loro grido è la mia voce- Poesie da Gaza, Fazi Editore, 2025 (Postilla)

