Incinta dopo anni di abusi | l’orrore scoperto in ospedale padre arrestato a Brescia

La donna, dopo anni di violenze, si presenta al pronto soccorso con dolori intensi all’addome. I medici scoprono che è incinta e, durante le analisi, emergono dettagli inquietanti sulla sua storia di abusi. Il padre del bambino è stato subito arrestato. La vicenda ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla tutela delle donne vittime di violenza.

I dolori lancinanti e la corsa in ospedale con la mamma. La verità è emersa nel modo più drammatico e casuale: una corsa in ospedale per forti dolori all’addome. Nessuno, nemmeno la madre, immaginava ciò che i medici avrebbero scoperto poche ore dopo: la ragazzina era incinta. Da quel momento si è aperto un abisso. Un’indagine lampo della Polizia di Stato ha portato all’arresto del padre, un cittadino straniero residente in provincia di Brescia, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne. L’uomo è stato trasferito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Brescia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

