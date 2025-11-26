Violenza sessuale su una bambina di 6 anni | arrestato il padre degli amichetti

Pisatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito nei giorni scorsi una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 23 anni, di origini straniere e residente in provincia di Pisa, indagato per il reato di violenza sessuale su una minore. Il provvedimento è stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

