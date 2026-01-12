Betoniera si ribalta in un campo | autista incastrato tra le lamiere

Nella mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 60 a Martignacco, quando una betoniera si è ribaltata in un campo. L'autista è rimasto incastrato tra le lamiere e sono immediatamente intervenuti i soccorsi. L'episodio ha causato disagi alla circolazione, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente.

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, lungo la strada provinciale 60 nel territorio comunale di Martignacco. Poco dopo le 9 una betoniera è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento, finendo la propria corsa su un fianco all’interno di un campo adiacente alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Fuoristrada si ribalta, conducente incastrato tra le lamiere Leggi anche: Arezzo: incidente fra auto al Policiano, una si ribalta. Conducente incastrato tra le lamiere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Betoniera sbanda e si ribalta in un campo, l'autista resta incastrato tra le lamiere - Una betoniera ha sbandato ed è uscita di strada ribaltandosi sul campo adiacente alla carreggiata. ilgazzettino.it

Betoniera si ribalta a Martignacco: autista bloccato con le gambe incastrate - Betoniera fuori strada a Martignacco sulla provinciale 60: autista ferito, soccorsi in azione e area messa in sicurezza. nordest24.it

Rezzato, betoniera si ribalta in un canale pieno d'acqua. Strada chiusa per ore - E' la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori nel tardo pomeriggio di ... ilgiorno.it

SI RIBALTA SULLA BIDENTINA: AUTISTA ILLESO FORLI'. Oggi 29 dicembre, alle ore 12:20 una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta lungo la Strada Provinciale 4 del Bidente, all’altezza della località Nespoli, per un camion che è finito fuori strada, ribalt - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.