Questa sera a Follonica si è verificato un incidente lungo la vecchia Aurelia, nel tratto al km 31 vicino a un incrocio. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la zona. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si ricostruivano le cause dello scontro.

Follonica, 10 febbraio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza del km 31, nei pressi di un incrocio. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti nello scontro tra un furgone e un’autovettura. Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati all'incrocio, con l'autovettura guidata da una donna la quale, fortunatamente, era già riuscita a uscire dal veicolo quando i soccorritori sono arrivati sul posto. Sul furgone, invece, viaggiava un giovane che, pur non essendo incastrato nel mezzo, lamentava dolori diffusi a seguito dell'impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sull’Aurelia a Follonica, due feriti trasportati in ospedale

Approfondimenti su Follonica Aurelia

Un incidente sull’Appia, nel territorio di Apollosa, ha coinvolto due bambini di 5 anni e 18 mesi, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Oggi sulla SR 71 a Cortona si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, con due persone rimaste ferite.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Follonica Aurelia

Argomenti discussi: Incidente sull’Aurelia a Finale, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail; Lavagna: grave incidente sull’Aurelia, centauro 16enne al pronto soccorso; Incidente sull’Aurelia sud, code lunghissime tra Civitavecchia e Santa Marinella (FOTO); Incidente sulla via Aurelia a Finale Ligure, auto si schianta contro il guardrail alla Caprazoppa.

Incidente sull’Aurelia, scontro tra auto e furgone: due persone in ospedaleGAVORRANO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia Aurelia, all’altezza di un incrocio. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un’autovettura e un ... msn.com

Incidente sull’Aurelia a Porto Vado: scontro in galleriaIncidente tra due auto nella galleria di Porto Vado sull’Aurelia: un ferito, intervento dei vigili del fuoco e traffico temporaneamente bloccato. ligurianotizie.it

Incidente frontale fra due auto: feriti in ospedale e rallentamenti per l'olio sull'asfalto - facebook.com facebook