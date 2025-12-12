Incidente sull’Appia | due bambini trasportati in ospedale

Un incidente sull’Appia, nel territorio di Apollosa, ha coinvolto due bambini di 5 anni e 18 mesi, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri al km 255,800, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona.

Due bambini, uno di 5 anni e l'altro di 18 mesi, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti in quanto coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sull' Appia nel territorio di Apollosa al Km 255,800. I piccoli erano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata con una Giulietta ed una Fiat Cubo per cause in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio ed il personale del 118 che ha trasportato i bimbi in ospedale.

