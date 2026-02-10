Incidente stradale per Kimi Antonelli prima dei test F1 | l'auto finisce contro un muro ne esce illeso
Prima dei test F1, Kimi Antonelli ha avuto un incidente a San Marino, nella zona di Serravalle. La sua auto è finita contro un muro, ma fortunatamente il pilota è uscito illeso. L’incidente ha sorpreso tutti, anche perché accaduto proprio prima di un importante appuntamento in pista.
Il pilota Mercedes Kimi Antonelli è stato coinvolto in un incidente stradale a San Marino, nella zona di Serravalle. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e gli occupanti dell'auto sono usciti illesi. La scuderia tedesca ha confermato l'episodio: l'italiano è atteso regolarmente in pista nei test F1 in Bahrain.🔗 Leggi su Fanpage.it
