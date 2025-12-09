Incidente in autostrada | carambola fra due auto e un furgone code chilometriche verso Roma

Code chilometriche in autostrada A1 in conseguenza di un incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. La carambola all'altezza del chilometro 585, in prossimità dell'uscita Valmontone, in direzione della Capitale.Incidente in autostrada A1L'incidente stradale è avvenuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

