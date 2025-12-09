Incidente in autostrada | carambola fra due auto e un furgone code chilometriche verso Roma
Code chilometriche in autostrada A1 in conseguenza di un incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. La carambola all'altezza del chilometro 585, in prossimità dell'uscita Valmontone, in direzione della Capitale.Incidente in autostrada A1L'incidente stradale è avvenuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli accertamenti sullo spaventoso incidente avvenuto sabato sera sull'autostrada A5 Torino-Aosta, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano della A5 Torino-Aosta, stanno concentrando l'attenzione degli inquirenti sulla dinamica dell'evento. La piccola di pochi mes
Torino, incidente in autostrada: muore una bimba di pochi mesi #Sicilia #LiveSicilia
Bimba morta in un incidente sull'A5. Caccia a due automobilisti in fuga - C'è un'inchiesta aperta sulla morte della bimba di nemmeno tre mesi, avvenuta in un incidente sull'autostrada A5 nel ...