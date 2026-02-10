Questa mattina in Brianza si è verificato un incidente lungo l'autostrada A4. Dieci carabinieri dell'8° Reggimento

Dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nelle ultime ore sull'autostrada A4, nei pressi di Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo con a bordo i militari stava viaggiando in direzione Milano quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura e poi si è rovesciato su un fianco, finendo per urtare le barriere di protezione all'entrata dell'area di servizio Brianza Nord. I militari, tutti in servizio presso l'8° Reggimento Carabinieri "Lazio", stavano andando a Milano per un servizio di ordine pubblico nell'ambito delle Olimpiadi Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incidente in A4, feriti dieci carabinieri che andavano alle Olimpiadi

Ieri sera, sull’autostrada A4 vicino a Caponago, dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente.

Un incidente lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia, tra un camion e tre auto, ha provocato sette feriti e una coda di circa 9 km.

