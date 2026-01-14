Crans-Montana l' ultimo schiaffo alle famiglie delle vittime | un aiuto di 10mila franchi
Il governo del Cantone del Vallese ha stanziato 10.000 franchi svizzeri come aiuto urgente alle famiglie colpite dall’incendio del Constellation a Crans-Montana. Questa misura mira a fornire un sostegno immediato alle persone coinvolte, in un momento difficile. La decisione evidenzia l’attenzione delle autorità locali nel supportare le vittime e le loro famiglie in un evento tragico.
Diecimila franchi svizzeri per le famiglie colpite dall’ incendio del Constellation a Crans-Montana. È l’aiuto d’urgenza deciso dal governo del Cantone del Vallese dopo il rogo. Una cifra fissata come primo sostegno immediato per i familiari delle persone decedute e di quelle ricoverate in ospedale, ma che solleva una domanda inevitabile: diecimila franchi sono sufficienti di fronte alle conseguenze di una tragedia di queste dimensioni? Accanto allo stanziamento, il governo cantonale ha annunciato l’istituzione di una fondazione indipendente per la gestione delle donazioni. La decisione, viene spiegato in una nota, è maturata dopo che l’esecutivo del Vallese “è stato sollecitato a più riprese da persone o organizzazioni che desiderano fornire un contributo finanziario e si chiedono dove indirizzare le donazioni spontanee”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
