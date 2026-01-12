Venti persone evacuate due cucine a fuoco | fumo e danni

Venti persone sono state evacuate a causa di un incendio che ha coinvolto due cucine in un appartamento di via Mascheroni a Mestre. L’intervento dei vigili del fuoco, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha visto l’utilizzo di mezzi specializzati per domare le fiamme e gestire la situazione, che ha causato danni significativi e generato fumo nell’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’intervento è stato tempestivo per garantire la sicurezza di tutti.

Venti persone evacuate, la cucina di un appartamento distrutta e un intervento ad alta quota per i vigili del fuoco del comando di Mestre che, nel pomeriggio di ieri verso le 15, sono intervenuti con l'autopompa, l'autobotte e l'autoscala al quarto piano di un appartamento in via Mascheroni

