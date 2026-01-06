Il video dell'incendio nel Lodigiano | edificio in fiamme 20 persone evacuate
Questa mattina a Codogno, nel Lodigiano, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un condominio. Ventidue persone sono state evacuate in via precauzionale, e l’edificio è stato dichiarato inagibile. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le eventuali misure di sicurezza da adottare. La situazione è sotto controllo e non si registrano feriti.
Questa mattina si è verificato un incendio a Codogno, nel Lodigiano: 20 persone sono state evacuate e il condominio è stato dichiarato inagibile. Attivato il piano di emergenza comunale per le famiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
