Principio di incendio su un autobus della Tua in viale Marconi subito domato da conducente e vigili del fuoco

Principio di incendio su un autobus della Tua in servizio a Pescara. L'episodio è avvenuto nella mattinata di giovedì 4 dicembre, mentre il mezzo transitava lungo viale Marconi.Il conducente del mezzo, resosi conto di quanto stava accadendo, ha subito provveduto a spegnere sul nascere il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Principio di incendio su un autobus della Tua in viale Marconi, subito domato da conducente e vigili del fuoco

Altri contenuti sullo stesso argomento

Principio d'incendio a Locarno, palazzo evacuato: nessun ferito Guarda il Video - facebook.com Vai su Facebook

Principio di incendio in un appartamento a Locarno Vai su X

Incendio ad Ancona, autobus in fiamme in viale Della Vittoria. Ecco cosa è successo - Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale della Vittoria per spegnere un principio di incendio che ha ... Riporta corriereadriatico.it

Fumo dal motore dell’autobus, evacuati i 50 studenti a bordo. L’azienda: “Olio colato sulla turbina” - Padova, 5 ottobre 2023 – “Il fumo avvistato questa mattina su un autobus extraurbano fermo per servizio a Piove di Sacco, è stato provocato da olio colato su una turbina incandescente. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Piove di Sacco. Autobus con 50 studenti dell'Enaip avvolto dal fumo, l'autista salva tutti - La Sezione di Polizia Stradale di Padova è intervenuta a Piove di Sacco questa mattina, giovedì 5 ottobre, per un autobus doppio dal quale è iniziato a uscire molto fumo. Lo riporta ilgazzettino.it