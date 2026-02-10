in vetrina al fuori di taste azienda casale alle piane tra le etichette eroiche

L’azienda agricola Casale alle Piane di Levigliani si presenta a Firenze, invitata al Florence Welcome Center durante Fuori di Taste. L’azienda fa parte delle etichette “eroiche” che rappresentano il settore vitivinicolo locale. L’occasione permette di mettere in mostra i suoi vini tra le eccellenze toscane, visitatori e appassionati potranno scoprire da vicino i prodotti e la storia di questa realtà.

L’azienda agricola Casale alle Piane, realtà vitivinicola di Levigliani, è stata invitata a Firenze al Florence Welcome Center, il nuovo ufficio di informazione e accoglienza turistica della città, per partecipare all’iniziativa di Anci Toscana in occasione di Fuori di Taste. L’evento, dedicato alla viticoltura di montagna e delle piccole isole, ha visto protagoniste dodici etichette “eroiche” da altrettanti territori della Toscana. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Montespertoli e delegato all’agricoltura di Anci Toscana Alessio Mugnaini, il capo-gabinetto di Stazzema Tiziano Baldi Galleni e ovviamente Marco Rossetti titolare di Casale alle Piane e consigliere comunale di Stazzema con delega al turismo e allo sviluppo della montagna, col suo progetto che nasce da una visione agricola ma anche profondamente territoriale e sociale, con la sua realtà viticola di frontiera che si trova sulla Alpi Apuane nel cuore del Comune di Stazzema a Levigliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Questa sera a Firenze, la cena si tiene a La Ménagère per l’evento Fuori di Taste.

