Eccellenza ciociara in vetrina Casale della Ioria premiata con i ' 5 grappoli Bibenda 2026'

Frosinonetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provincia di Frosinone celebra un prestigioso riconoscimento che innalza il livello della sua produzione vitivinicola a eccellenza nazionale. L'azienda Casale della Ioria, associata a Confagricoltura Frosinone, è stata insignita dei prestigiosi '5 Grappoli Bibenda 2026', entrando a far parte. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

eccellenza ciociara in vetrina casale della ioria premiata con i 5 grappoli bibenda 2026

© Frosinonetoday.it - Eccellenza ciociara in vetrina, Casale della Ioria premiata con i '5 grappoli Bibenda 2026'

Approfondisci con queste news

La Sicilia del gusto conquista Abu Dhabi, vetrina per l’eccellenza isolana - PALERMO (ITALPRESS) – Un’importante occasione di promozione e internazionalizzazione per il comparto agroalimentare dell’isola. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Ciociara Vetrina Casale