Firenze cena a La Ménagère per Fuori di Taste

Questa sera a Firenze, la cena si tiene a La Ménagère per l’evento Fuori di Taste. Gli chef preparano piatti speciali e il locale si riempie di appassionati e curiosi che vogliono assaporare le novità in un’atmosfera informale. La serata si svolge nel cuore della città, con tanti presenti pronti a scoprire nuovi sapori e tendenze del settore.

Firenze, 2 febbraio 2026 - Durante i giorni del Taste, Firenze tornerà a esaltare il gusto con gli appuntamenti " Fuori di Taste". Si tratta di cene, degustazioni, incontri ed esperienze uniche, che vedranno protagonisti ristoranti, cocktail bar e locali storici nell'ambito del salone fiorentino del gusto alla Fortezza da Basso. Anche quest'anno sono numerosi gli eventi da non perdere in seno al 19esimo Pitti Taste, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 7 al 9 febbraio. Come ogni anno, infatti, per quasi una settimana i ristoranti (e non solo) della città vengono animati da eventi "fuori salone", in un calendario caratterizzato da appuntamenti molto diversi tra loro, seppur accomunati dall'attenzione alle materie prime d'eccellenza.

