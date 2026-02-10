In una scarpata ritrovati i cadaveri di 27 cani e un gatto tutti senza microchip Un cimitero abusivo tra Porto Recanati e Loreto

Questa mattina, lungo una scarpata tra Porto Recanati e Loreto, sono stati trovati i corpi di 27 cani e un gatto, tutti senza microchip. La scoperta ha sconvolto chi passava di lì: i cadaveri erano ancora dentro sacchi di plastica, abbandonati sotto il cavalcavia dell’autostrada A14. L’allarme è scattato dopo il ritrovamento di un Pastore Maremmano Abruzzese morto sul posto, e poi sono stati trovati gli altri animali, in condizioni che non lasciano spazio a dubbi

Prima il ritrovamento del cadavere di un Pastore Maremmano Abruzzese e poi la orribile scoperta di altri 27 cadaveri abbandonati dentro sacchi di plastica sotto il cavalcavia dell'autostrada A14. Indagini in corso, per ora si suppone che si tratti di una discarica dove venivano smaltiti i corpi abusivamente.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Porto Recanati Loreto Senza fine il cimitero dell?orrore tra Loreto e Porto Recanati. Altri sacchi, sono 27 i cani (e un gatto) uccisi e abbandonati vicino all'A14. L'ipotesi è agghiacciante La strage di animali tra Loreto e Porto Recanati non si ferma. Macabro ritrovamento: due cani decapitati e cuccioli in sacchi abbandonati tra Loreto e Porto Recanati Nella campagna tra Loreto e Porto Recanati, i carabinieri hanno trovato resti di due cani decapitati e di alcuni cuccioli in sacchi abbandonati tra l’erba alta. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Porto Recanati Loreto Argomenti discussi: In una scarpata ritrovati i cadaveri di 27 cani e un gatto tutti senza microchip. Un cimitero abusivo tra Porto Recanati e Loreto; Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata: muore 49enne; Decine di cani decapitati e chiusi in sacchi neri: scoperta choc sotto l’Autostrada; Cani incaprettati e decapitati a Loreto, caccia al serial killer. Almeno 15 le carcasse ritrovate. Auto sparita dalla strada, ritrovata in fondo a una scarpata: paura nel PesareseÈ successo a Ca’ Vagnino, nel territorio di Urbino. All’interno della vettura c’era una persona, rimasta bloccata dopo l’incidente Pesaro, 24 dicembre 2025 – Un’auto sparita nel nulla, inghiottita dal ... ilrestodelcarlino.it La barbara e brutale uccisione di decine di #cani, in gran parte #maremmani, in una zona rurale tra Loreto e Porto Recanati, nelle #Marche lascia attoniti e stupefatti: io stessa, in decenni di militanza animalista, ho visto raramente casi caratterizzati da un simil facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.