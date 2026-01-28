Quote di genere nelle Giunte comunali Micciché | Favorevole ma il criterio resti il merito

Il dibattito sulle quote di genere nelle Giunte comunali torna a riaccendersi con regolarità. Questa volta, il consigliere Micciché si dice favorevole, ma insiste che il criterio principale debba essere sempre il merito. Le percentuali di donne nelle amministrazioni locali continuano a salire, ma il tema della qualità e delle competenze rimane al centro delle discussioni.

“Ogni legislatura si riapre puntualmente il dibattito sulle cosiddette quote rosa nei Comuni, con percentuali che vengono progressivamente innalzate. Non ho alcuna preclusione sui numeri: se il merito lo giustifica, anche un esecutivo composto per l’80% da donne per me è assolutamente legittimo”. Lo afferma il deputato regionale Gianfranco Miccichè, intervenendo sul provvedimento chiamato al voto dell’Ars, che prevede l’incremento delle quote di genere negli Enti Locali. "Il punto centrale, tuttavia, non è la percentuale – prosegue Miccichè – ma il merito. È vero che in politica gli uomini sono numericamente prevalenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una decisione legale potrebbe cambiare le cose in Sicilia.

Il Partito Democratico Sicilia richiede un adeguamento delle giunte comunali alla legge nazionale sulla parità di genere.

