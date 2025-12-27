Firenze festeggia il Capodanno 2026 | musica spettacoli e sicurezza nelle piazze
Firenze, 27 dicembre 2025 – Sono ancora una volta le piazze protagoniste del San Silvestro fiorentino. Non solo in piazza Santa Croce, dove si svolgerà l’evento clou in collaborazione con Sky, ma anche piazza Santissima Annunziata, piazza del Carmine e piazza Signoria ospiteranno musica e spettacoli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. E sul versante sicurezza, il 31 dicembre sarà attivato 'Centro operativo comunale' (Coc) di Protezione Civile e l’Amministrazione sta predisponendo le ordinanze di divieto di contenitori in vetro ed esplosione dei “botti” già istituite lo scorso anno. Piazza Santa Croce cuore degli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
