In principio era Giuda oggi è Vannacci | dal nuovo testamento ad Alfano e Di Maio così è cambiata la figura del voltagabbana
In Italia, i voltagabbana continuano a cambiare bandiera senza troppi rimorsi. Il caso di Vannacci si aggiunge a una lunga lista che mostra come la politica spesso premi il tornare indietro, anche senza motivi chiari. La figura del voltagabbana non è nuova, ma oggi sembra più evidente che mai, simbolo di un Paese dove l’opinione si costruisce e si distrugge in fretta, senza troppi scrupoli. La lealtà e la coerenza sembrano valori sempre meno importanti, lasciando spazio a una politica fatta di pass
I voltagabbana, e il caso Vannacci ne è ulteriore e definitiva conferma, in Italia rappresentano l’idea che l’opinione non abbia bisogno di una ragione, che in politica la passione non conti, la lealtà non sia un valore e la coerenza non riassuma una disciplina, un comportamento etico. L’opinione che sostiene il largo esercito dei trasformisti è appunto l’assenza di un’opinione, di un’idea fondativa, di una pietra politica a cui far posto nella grande prateria della furbizia. E’ dunque la scaltrezza radice e senso politico dell’agire dei tanti che hanno occupato lo scranno in Parlamento senza una passione e anche senza una ragione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
