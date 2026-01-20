Stand up for Giuda | Ettore Bassi e la complessa figura del traditore per eccellenza alla Sala Mercato

Da giovedì 22 a sabato 24 gennaio, la Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova ospita “Stand up for Giuda”, uno spettacolo di Leonardo Petrillo con Ettore Bassi. La rappresentazione affronta la figura complessa e controversa di Giuda Iscariota, offrendo una riflessione sulla sua storia e il suo ruolo nella narrazione biblica. Un appuntamento che invita alla riflessione, realizzato dal Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Saba Produzione.

