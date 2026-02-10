Una donna, assunta come assistente amministrativa in una scuola cittadina, ha lavorato solo sei giorni. In realtà, era già direttrice di una scuola in Calabria, ma non aveva dichiarato questa posizione. Ora dovrà restituire allo Stato 56mila euro.

IL CASO. Assunta come assistente amministrativa in un istituto cittadino, ha lavorato sei giorni. Era direttrice in Calabria. Era stata assunta a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con le mansioni di assistente amministrativa in una scuola pubblica della città. Ma per tutta la durata del contratto - tra il primo settembre 2021 e il 12 giugno dell’anno successivo - si è presentata al lavoro solo sei giorni. In altre parole, era praticamente sempre in malattia. Peccato che durante l’assenza dal servizio facesse la direttrice di una scuola primaria privata in un centro in provincia di Reggio Calabria di cui è originaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In malattia, ma dirigeva una scuola. Dovrà ridare 56mila euro allo Stato

