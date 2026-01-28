United Riccione dal campo al tribunale | l’ex presidente Cassese dovrà pagare 56mila euro

Rimini, oggi, l’ex presidente del United Riccione, Cassese, si è visto obbligare a pagare 56mila euro. La vicenda risale a una stagione calcistica passata, quando un contratto fu firmato sotto pressione. Dopo anni di battaglie legali, il Tribunale ha emesso la sua prima sentenza.

Rimini, 28 gennaio 2026 – Un contratto firmato sotto la pressione di una stagione calcistica imminente, una disputa su una clausola e un Tribunale che oggi, a distanza di anni, emette la sua sentenza di primo grado. Pasquale Cassese, ex proprietario di quello United Riccione che oggi non esiste più, è stato condannato a versare 56.474 euro a George Byron Peasland, manager italo-britannico, ex presidente di quella Fya Riccione che appena l'anno prima aveva acquistato da Giorgio Grassi. Una sentenza di primo grado che arriva a chiusura di una vicenda che ha visto il calcio dilettantistico diventare il campo di battaglia per una cessione di quote sociali.

