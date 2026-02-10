In Campania gli ospedali arcobaleno | una ficata degna di nome

In Campania, un uomo transgender ha passato sei giorni su una barella al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno. La lunga attesa ha fatto discutere, e ora si sollevano dubbi sulla gestione delle emergenze nei nosocomi della regione.

Roma, 10 feb – Una donna. Anzi, un uomo. Oppure ancora un uomo che si sente una donna. Quindi, una donna transgender è rimasta sei giorni su una barella al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno. Qual è la cosa strana? Nessuna, considerando la situazione di emergenza della sanità campana commissariata e su cui De Luca senior ha passato l’ambita delega a commissario speciale al novello presidente Roberto Fico. La “scelta” del reparto . Eppure, la notizia è il fatto che Iolanda, questo il nome dell’uomodonna, come riporta Il Mattino di Napoli, ha lasciato l’ospedale sì dopo sei giorni di barella. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Nel suo intervento a Dimartedì su La7, Massimo Cacciari affronta il delicato contesto geopolitico attuale, criticando la posizione di inimicizia verso la Russia e richiamando l'importanza di promuovere la pace.

Roberto Fico invita la politica a rispettare l'autonomia della sanità in Campania, sottolineando la necessità di limitare l'influenza dei partiti.

