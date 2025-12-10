Cacciari a La7 | Essere nemici della Russia è una follia che compromette ogni politica europea degna di questo nome

Nel suo intervento a Dimartedì su La7, Massimo Cacciari affronta il delicato contesto geopolitico attuale, criticando la posizione di inimicizia verso la Russia e richiamando l'importanza di promuovere la pace. Le sue parole si inseriscono nel dibattito sulle strategie europee di fronte alle sfide internazionali, evidenziando l'importanza di una politica equilibrata e orientata al dialogo.

“ Non riarmo, ma pace! “. È il grido di Massimo Cacciari in uno dei passaggi più incisivi del suo intervento a Dimartedì (La7), dove il filosofo icommenta il nuovo scenario geopolitico delineato dalle parole di Donald Trump. Di fronte alla domanda del conduttore Giovanni Floris, che gli chiede se la nuova amministrazione Usa non identifica la Russia come nemico, Cacciari non lascia zone grigie: “Significa semplicemente che gli Stati Uniti non ritengono la Russia il nemico e quindi s e l’Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangerà, la farà lei per conto suo, si riarmi, così moltiplicherà i populismi e le estreme destre all’interno di ogni Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari a La7: “Essere nemici della Russia è una follia che compromette ogni politica europea degna di questo nome”

