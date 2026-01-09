Fico dice alla politica | Giù le mani dalla sanità in Campania Ma gli ospedali sono in mano ai partiti
Roberto Fico invita la politica a rispettare l’autonomia della sanità in Campania, sottolineando la necessità di limitare l’influenza dei partiti. Tuttavia, finora, non sono stati annunciati interventi concreti per attuare questa promessa. La questione rimane aperta, evidenziando le sfide nel garantire una gestione più trasparente e indipendente degli ospedali nella regione.
Roberto Fico promette di sdradicare lo strapotere dei partiti dalla sanità in Campania. Non ha però ancora detto come. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giunta regionale di Fico, tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente, al vaglio le ultime nomine
Leggi anche: Regione Campania, via al Consiglio ma la giunta Fico non c?è: «Sanità, ci sono criticità»
Roberto Fico lo dice lasciando l’aula del primo Consiglio regionale della nuova legislatura - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.