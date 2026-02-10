In Calabria sospesa una discoteca per gravi irregolarità Ecco dove

Una discoteca nel cuore del Catanzarese è stata chiusa temporaneamente dopo un blitz delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità, portando alla sospensione dell’attività. La situazione ha preso tutti di sorpresa, soprattutto i clienti abituali. La proprietà dovrà ora fare i conti con le verifiche e le possibili sanzioni.

Una nota discoteca nel cuore del Catanzarese è stata oggetto di una serrata operazione di controllo interforze che ha portato alla sua sospensione. L’intervento, scaturito da una crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, ha rivelato una serie di irregolarità significative che hanno messo a rischio sia i lavoratori che i frequentatori. I fatti si sono consumati nella serata del 7 febbraio 2026, nell’ambito di un servizio coordinato su ordine del Questore di Catanzaro, volto a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza, lavoro e gestione dei locali della movida.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catanzaro Discoteca

Qualche giorno fa, presso una discoteca, si è verificato un principio di incendio causato da addobbi sospesi sul soffitto, alimentati da fontane pirotecniche installate su bottiglie.

Ultime notizie su Catanzaro Discoteca

