Blitz in un' azienda agricola nel cassinate scoperte gravi irregolarità Sospesa l' attività

Una complessa operazione interforze ha portato alla luce un quadro allarmante di irregolarità in un’azienda agricola del territorio di Roccasecca. L'ispezione mirata, condotta nei giorni scorsi, ha coinvolto diverse articolazioni dell'Arma dei Carabinieri e personale specializzato dell'ASL. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it