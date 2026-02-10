In 5 all’Acquedotto | Dobbiamo lavorare Ci adegueremo

Questa mattina, i commercianti del mercato di piazza XXIV Maggio sono tornati a sistemare le bancarelle nella loro nuova sede. Sono cinque ambulanti, che ieri hanno inaugurato ufficialmente il trasloco da piazza Travaglio. Tra loro, c’è chi dice: “Dobbiamo lavorare. Ci adegueremo”. La scena è quella di sempre, con le bancarelle che si dispongono in fila e i clienti che si avvicinano, sperando che questa nuova collocazione possa portare un po’ di respiro alle loro attività.

Cinque ambulanti nella nuova localizzazione del mercato. Si tratta della fotografia di piazza XXIV Maggio ' Acquedotto di Ferrara ', che nella giornata di ieri ha ospitato le bancarelle per la prima volta, dopo il trasloco forzato da piazza Travaglio. Un lunedì diverso, quindi, per gli habitué del mercato. Tanto che alcuni clienti chiedono: "Ma siete solo in questa giornata qui all'Acquedotto e poi tornerete in piazza Travaglio?". Una domanda che certifica, almeno in questa prima fase, uno smarrimento per coloro che si recavano al mercato di piazza Travaglio ogni lunedì. Come detto, ieri mattina in piazza erano presenti cinque banchi di ambulanti, abbigliamento, scarpe e tendaggi, ma poche persone.

