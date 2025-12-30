Giussano così non va | Dobbiamo lavorare duro

Giussano, attualmente in Serie A2 di basket femminile, ha conquistato cinque vittorie su dodici partite, evidenziando margini di miglioramento. La squadra mostra potenzialità, ma necessita di un percorso di crescita costante per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un momento di riflessione e impegno è essenziale per consolidare il rendimento e rafforzare il gruppo in vista delle prossime sfide.

Giussano in serie A2 di basket femminile ha vinto cinque gare su dodici incontri di campionato, dando l’impressione di essere un’incompiuta. L’ultima sconfitta incassata a Valdarno ha lasciato il segno e ha fatto capire all’ambiente che c’è tanto lavoro da fare per cercere di restare nella categoria. "Dobbiamo rimboccarci le maniche - dice il coach delle foxes Arturo Fracassa -, spero che le ragazze si siano rese conto che dobbiamo allenarci bene. A Valdarno abbiamo avuto un brutto linguaggio del corpo, non abbiamo lottato su tutti i palloni. Guardando al girone di andata, possiamo essere fiduciosi perché questa squadra quando è compatta dimostra di avere le qualità per essere competitiva in A2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

