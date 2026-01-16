Alessandro Buongiorno ha commentato il pareggio tra Napoli e Parma, sottolineando l'importanza di migliorare l'efficacia negli ultimi passaggi. Ha evidenziato che le assenze si sono fatte sentire e che questa è una delle aree su cui la squadra deve lavorare. In vista della prossima partita contro il Sassuolo, l'obiettivo è migliorare la fase offensiva per ottenere risultati più consistenti.

Alessandro Buongiorno ha parlato a Radio Crc del pareggio tra Napoli e Parma e del prossimo match, domani contro il Sassuolo. Le parole di Buongiorno. « Contro il Parma probabilmente ci è mancata un po’ l’ultima giocata, l’ultimo passaggio, la finalizzazione giusta che ci potesse portare al gol. C’è stata anche un po’ di sfortuna, perché nell’occasione che abbiamo avuto, c’è stato un fuorigioco millimetrico. Siamo amareggiati per questo pareggio, ma cercheremo di lavorare con il mister per migliorare questo aspetto. Potevamo anche essere più veloci per cercare di scardinare un po’ la difesa avversaria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno: «Le assenze pesano, contro il Parma ci è mancato l’ultimo passaggio e dobbiamo lavorare su questo»

