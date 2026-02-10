Impianto di idrogeno a Falconara Nobili Avs | Risposte incomplete della Giunta servono garanzie su ambiente e salute

La discussione sull’impianto di idrogeno a Falconara non si placa. Il consigliere Andrea Nobili critica le risposte della Giunta, definendole incomplete e insoddisfacenti. Secondo lui, serve più chiarezza e garanzie su salute e ambiente prima di andare avanti con il progetto. La questione resta al centro del dibattito politico, mentre i cittadini aspettano risposte più concrete.

FALCONARA MARITTIMA - “Incomplete e non soddisfacenti”: è il giudizio del consigliere Andrea Nobili sulle risposte della Giunta all’interrogazione presentata dal gruppo Avs rispetto la realizzazione dell’impianto di idrogeno nello stabilimento Api con finanziamento Pnrr. “I fondi Pnrr non possono essere utilizzati per interventi scollegati dal contesto territoriale: devono essere uno strumento per cambiare davvero il rapporto tra industria, ambiente e salute, soprattutto in territori come quello di Falconara, che hanno già pagato un prezzo elevato in termini di qualità della vita”. «I limiti – spiega Nobili - riguardano il cuore dell’interrogazione: l’impatto reale sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Falconara Marittima Idrogeno

Recentemente si è annunciato l’avvio della produzione di idrogeno presso la Raffineria Api di Falconara.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Falconara Marittima Idrogeno

Argomenti discussi: Hydrogen Adige Valley: l’idrogeno verde e fotovoltaico nel trasporto pubblico altoatesino; Fotovoltaico e accumulo nella Hydrogen Valley di JMG Cranes; Hydrogen Adige Valley, 35 milioni per idrogeno e fotovoltaico e un trasporto pubblico più green in Alto Adige; L’impianto di produzione di idrogeno verde di bp a Lingen entra nella fase realizzativa, la tedesca Bilfinger incaricata della costruzione.

Mobilità, inaugurata la prima stazione di rifornimento combinata di idrogeno ed energia elettrica a BrunicoIn una posizione strategica, direttamente all'uscita di Brunico Est, è stata inaugurata oggi, giovedì 29 gennaio, la prima stazione di rifornimento combinata di idrogeno ed energia elettrica in Italia ... adnkronos.com

Italgas, in Sardegna primo impianto per idrogeno collegato a reteCagliari, 2 ott. (askanews) - Si trova in Sardegna il primo impianto in Italia per la produzione di idrogeno verde collegato direttamente con una rete di distribuzione cittadina. Lo ha realizzato ... quotidiano.net

L'impianto, di Alperia rifornisce veicoli sia a idrogeno sia elettrici con energia da fonti rinnovabili - facebook.com facebook