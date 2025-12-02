I Pronto soccorso sono al collasso Nobili Avs La narrazione della giunta è lontana dalla realtà

Attese estenuanti, letti insufficienti, personale allo stremo, pazienti in corridoio, disservizi, salme lasciate all’uscita in attesa di trasferimento. La situazione nei Pronto soccorso della Regione versa in condizioni di rottura strutturale. “Eppure la giunta e l’assessore alla Sanità ci. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

