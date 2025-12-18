Impianti sportivi il caso dei bandi | Comune immobile adesso basta

L’impegno per gli impianti sportivi si scontra con ritardi e incertezze, alimentando tensioni tra associazioni e amministrazioni. L’Atletico Macerata manifesta la propria insoddisfazione, chiedendo maggiore trasparenza e celerità nei bandi comunali. È arrivato il momento di affrontare con decisione le criticità, per garantire a sportivi e cittadini strutture all’altezza delle aspettative e delle esigenze della comunità.

L' Atletico Macerata ha perso la pazienza e sbotta, attaccando il Comune in merito al ritardo nei bandi per l'assegnazione degli impianti sportivi. La società calcistica fondata nel 2018 e capace, nonostante la concorrenza, di arrivare a un centinaio di tesserati dai più piccolini agli Esordienti (e la prima squadra in Seconda categoria), critica l'operato dell'amministrazione su tempistiche e procedure. Il presidente Matteo Seccacini dichiara: "A pochi giorni dalla scadenza della gestione di alcuni impianti sportivi, ci troviamo ancora una volta senza alcuna comunicazione ufficiale riguardo la pubblicazione dei bandi per la loro assegnazione.

