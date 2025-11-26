Impianti sportivi il Tar blinda la gestione del De Gasperi | Legittimo il maxi-punteggio per chi fa rete
La gestione dello stadio comunale "Alcide De Gasperi" non cambia padrone. La terza sezione del Tar di Salerno ha infatti respinto il ricorso presentato dall’ASD Scuola Calcio Primavera, confermando la legittimità della gara indetta dal Comune e la conseguente vittoria del raggruppamento di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
