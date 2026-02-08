Questa mattina un nuovo gruppo di sanitari palestinesi ha lasciato Khan Younis, nella Striscia di Gaza, per raggiungere il valico di Rafah. Sono in viaggio per cercare di uscire dalla zona sotto attacco, sperando di trovare assistenza all’esterno. La situazione resta difficile per chi cerca di lasciare Gaza, tra blocchi e difficoltà logistiche.

Domenica un nuovo gruppo di sfollati sanitari palestinesi ha lasciato Khan Younis nella Striscia di Gaza per il valico di frontiera di Rafah. I pazienti e alcuni loro parenti sono partiti dal quartier generale della Mezzaluna Rossa nella città meridionale, per recarsi in Egitto per cure mediche. L’operazione di evacuazione è supervisionata da un team dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I palestinesi su entrambi i lati del valico tra Gaza e l’Egitto stanno cercando di attraversare il confine, una parte fondamentale del cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti. Il valico di Rafah è stato aperto la scorsa settimana per la prima volta dal 2024, dopo che Israele ha recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio tenuto a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, sfollati sanitari palestinesi in viaggio verso il valico di Rafah

Approfondimenti su Gaza Sfollati

Dopo settimane di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre le porte.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gaza Sfollati

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; L'IDF conferma l'uccisione di militanti di Hamas e della Jihad Islamica durante gli attacchi a Gaza - IDF: uccisi due comandanti di Hamas e Jihad islamica e un militante palestinese; Gaza, Hamas: Mai fatto un accordo per consegnare le armi. L’Idf scioglie il Comando Ostaggi; Gaza, Israele non ferma il massacro: uccisi 18 palestinesi, tra di loro 4 bambini.

Gaza, sfollati sanitari palestinesi in viaggio verso il valico di Rafah(LaPresse) Domenica un nuovo gruppo di sfollati sanitari palestinesi ha lasciato Khan Younis nella Striscia di Gaza per il valico di frontiera ... stream24.ilsole24ore.com

La guerra di Israele contro l’assistenza sanitaria di Gaza continua in pieno vigore sotto il cessate il fuocoIl 5 novembre 2023, appena un paio di mesi dopo l’inizio di quest’ultimo assalto alla Palestina, il mio caro amico e collega, il dottor Maisara Azmi Al Rayyes, di 28 anni, è stato brutalmente assassin ... oltrelalinea.news

In occasione del 20° anniversario della riapertura del Teatro Tosti di Ortona, il 30 gennaio alle 20,45 si terrà il “Concerto solidale”, evento benefico a sostegno dei bambini sfollati di Gaza, con il Trio barocco Recercare e l’ensemble di voci femminili Esacordo, facebook