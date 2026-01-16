Milano Cortina 2026 il percorso completo della Fiamma Paralimpica oltre 2.000 km attraverso l’Italia coinvolti 501 tedofori
Milano Cortina 2026 si prepara ad accogliere le Paralimpiadi Invernali, con un percorso della Fiamma Paralimpica di oltre 2.000 km attraverso l’Italia. Coinvolgendo 501 tedofori, il viaggio si concluderà l’6 marzo all’Arena di Verona, dove si terrà la Cerimonia di Apertura. Questo percorso rappresenta un momento di unione e celebrazione dei valori paralimpici, culminando nell’inizio ufficiale dei Giochi.
Milano Cortina 2026 svela il percorso completo della Fiamma Paralimpica: dal 24 febbraio al 6 marzo la Fiamma percorrerà oltre 2.000 chilometri attraverso l’Italia, coinvolgendo 501 tedofori e animando per 10 giorni città e comunità con i Flame Festival e i Flame Visit, eventi celebrativi che porteranno nel Paese un messaggio forte e condiviso di unità e inclusione. Il percorso culminerà il 6 marzo all’Arena di Verona, pronta a ospitare la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dare il via al massimo evento sportivo al mondo per persone con disabilità. “Il Viaggio della Fiamma Paralimpica racconta l’eredità più profonda dei Giochi: quella culturale e sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
